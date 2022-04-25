«АвтоВАЗ» выведут из под контроля Renault и сменят руководство

Концерн Renault Group продолжает рассматривать все возможные схемы для того, чтобы избавиться от российского актива в виде компании «АвтоВАЗ». По неофициальной информации, руководящий состав отечественного завода, состоящий из иностранцев, вывозят, а долю в предприятии планируют продать.

Как сообщает паблик «Русский автомобиль», доля акций «АвтоВАЗа», принадлежащая сейчас Renault Group, будет отведена российскому юрлицу. Сделку собираются оформить как передачу в управление.

Такой вариант должен позволить Renault отложить на неопределенный срок факт отчуждения своего бизнеса, в который за последние годы французская сторона вложила колоссальные суммы средств.

По слухам, управляющей компанией в результате сделки может оказаться ФГУП НАМИ (создатель автомобилей Aurus).

Пока же официальным президентом «АвтоВАЗа» остается Николя Мор, однако источник утверждает, что он уже покинул Россию. В ближайшее время его место займет новый руководитель. Информацию о возможной продаже российского предприятия одному из китайских автопроизводителей, «Русский автомобиль» назвал чьим-то «вбросом».

Напомним, компании Renault принадлежит 68 процентов акций «АвтоВАЗа». Остальная часть приадлежит государственной компании «Ростех».