Дизайнеры показали, как мог бы выглядеть универсал BMW 7-Series

Новый BMW 7-серии уже вышел в продажу, собрав вокруг себя весьма неоднозначные комментарии в среде «бмвистов». Кроме того, самый большой седан баварской марки впервые обзавелся полностью электрической версией под названием i7. Но что, если бы в «БМВ» решили расширить линейку семейства еще и модификацией в кузове универсал?

Ответ на этот вопрос решили дать независимые дизайнеры с портала X-Tomi Designs.

Новый BMW 7-Series Touring на опубликованном рендере выглядит как большой «сарай» для обеспеченных семей. Особый шарм машине придает длинная черная крыша.

О том, возможно ли появление такой версии в линейке «семерки», однозначно сказать пока сложно. По крайней мере на тестах подобный автомобиль не был замечен ни разу.

Впрочем, никогда не говори никогда. Если проекту дадут «зеленый свет», то 7-Series Touring станет одним из самых быстрых универсалов на планете, особенно с 4,4-литровым V8 твин-турбо, развивающим 536 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента.

Как бы в итоге ни оказалось, но в России ни 7-Series G70/G71, ни 7-Series Touring (если такой появится на свет), ждать не стоит. Запрет Европейского союза не позволяет осуществлять поставки из «Старого Света» к нам машин, стоимость которых превышает порог в 50 тысяч евро, а новая «семерка» в самом доступном дизельном варианте оценена в ЕС минимум в 100 тысяч евро.