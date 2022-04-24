Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer станут гибридами к 2025 году

Компания Jeep рассчитывает в ближайшие годы серьезно расширить ассортимент своих гибридных внедорожников. В интервью изданию «Motor Autority» глава американского автопроизводителя Джим Моррисон рассказал о будущем силовых агрегатов Jeep.

По словам топ-менеджера, основное внимание Jeep будет уделять добавлению в свою линейку двигателей гибридных трансмиссий, которые предоставляют клиентам желаемую мощность и параллельно экономию топлива.

Продемонстрировать приверженность Jeep этому подходу призваны «топовые» модели Wagoneer и Grand Wagoneer, которые к 2025 году получат гибридную трансмиссию 4xe.

Кроме того, как отметил господин Моррисон, двигатели V8 для производительных «Джипов» в буквальном смысле «мертвы» и не имеют никакого будущего, поэтому у компании пока нет никаких четких планов относительно того, как поступить с заводской табличкой Trackhawk.

На вопрос о том, какой бензиновый двигатель войдет в состав гибридной установки для Wagoneer, глава Jeep назвать отказался.

Впрочем, 2-литровый рядный 4-цилиндровый мотор, используемый в актуальных полноприводных «Джипах», наверняка окажется маловат для флагманских внедорожников, поэтому есть шанс, что для них предложат новый рядный 6-цилиндровый агрегат с «наддувом».