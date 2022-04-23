Haval назвал дату старта продаж кроссовера Beast

Презентация кроссовер Haval Shenshou, что в переводе с китайского означает «Beast» или «Зверь», состоялась еще в середине прошлого года. С тех пор компания успела «выкатить» на тесты его купеобразную модификацию, но продажи оригинального «паркетника» так и не начала, хотя собиралась это сделать еще в конце 2021-го. Теперь же стала известна дата появления Haval Beast в стенах китайских дилерских центров.

Как сообщает издание «Autohome», продажи нового кроссовера Haval в «Поднебесной» начнутся уже 27 апреля. Кроме того, уже известна его цена. За «паркетник» будут просить от 130 тысяч до 167 тысяч юаней или 1 миллион 500 – 1 миллион 900 тысяч рублей по текущему курсу.

В основу «Зверя» от «Хавал» ляжет новая модульная платформа LEMON, на которой Great Wall строит все последние модели дочернего бренда. Кроссоверу достанется необычный дизайн передней части, напоминающий «пасть акулы», а также купеобразный силуэт. По габаритам новый Haval будет близок к обновленному Hyundai Santa Fe. Длина «китайца» составит 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1675 мм, а размер колесной базы окажется равен 2800 мм.

Для кроссовера заявлен только один двигатель – это полуторалитровый бензиновый «наддувный» агрегат, работающий в паре с электромотором. Совокупная отдача такого тандема составит 246 лошадиных сил. В качестве трансмиссии выступит 7-диапазонный «робот».

Не исключено, что новый кроссовер Haval со временем выберется и за пределы КНР, правда, скорее всего, на экспортных рынках для него подберут другое название.