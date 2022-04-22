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Казахстанский завод, выпускавший Lada, продадут на аукционе

От: Алексей Шмидт
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В Республике Казахстан выставили на аукцион здания автосборочного предприятия «Азия Авто», который в последнее время являлся партнером российского автогиганта «АвтоВАЗ». В нем осуществлялось производство автомобилей бренда Lada.

По информации местного издания «NewTimes», стартовая цена лота равна 5 миллиардам тенге (около 1 миллиарда рублей). Прием заявок от потенциальных покупателей будет осуществляться вплоть до 3 мая, а сами электронные торги пройдут на следующий день, 4 числа.

Завод «Азия Авто» оказался в центре скандала весной 2020 года, когда объявил о разрыве с ним контракта Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Причина – срыв предприятием условий договора по модернизации производства. 

Деятельность завода была приостановлена осенью того же года. Суд обязал его вернуть почти 174 миллиона тенге. 

После всех судебных разбирательств зарубежные партнеры «Азия Авто», включая Lada и Kia, приняли решение о приостановке производства своих машин на мощностях казахстанского предприятия. 

В апреле 2021 года стало известно о том, что «АвтоВАЗ» сменил дистрибьютора в Республике Казахстан. Место «Бипэк Авто Азия-Авто» заняла компания Orion Distribution.

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