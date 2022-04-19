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Новый BMW X5 «засветился»  на тестах: характеристики и дата выхода в продажу

От: Алексей Шмидт
Новый BMW X5

В отличие от предыдущего поколения в кузове F15, сходившего с конвейера с 2013 по 2018 годы, актуальная генерация BMW X5 все же получит обновление. Прототипы реформенного баварского «паркетника» заметили в ходе испытаний на дорогах Германии. Предполагается, что конкурент Mercedes GLE и Audi Q7 переживет рестайлинг в этом году, а в продажу поступит в 2023-м. 

Будет ли новый дизайн?

BMW X5 M front 1
BMW X5 M 2023. Фото: CarWow

Отсутствие камуфляжа на тестовых прототипах намекает, что «икс пятый» ждут незначительные визуальные перемены. Впрочем, определенные изменения все же будут. К примеру, зауженная оптика. Кроссовер также должен получить модернизированный передний бампер, хотя радиаторная решетка на прототипе выглядит очень похожей на ту, которой оснащается актуальный кроссовер. А версия X5 M (на фото) по традиции будет иметь более агрессивный внешний облик по сравнению с обычными моделями. 

Изменения в задней части кажутся еще менее заметными, чем спереди. Тем не менее, определенную разницу можно заметить по слегка иным светодиодным фонарям и перелицованному бамперу. 

Что с интерьером?

Новый BMW X5, вероятно, получит ту же отдельно стоящую информационно-развлекательную систему с двумя дисплеями, что и в BMW iX, которая объединяет в себе экраны цифровой приборной панели и мультимедийной системы. Однако сказать что-то наверняка, пока невозможно. Фотографий интерьера модели, к сожалению, пока попросту нет. 

Новые двигатели?

Предполагается, что моторная гамма нового BMW X5 останется той же, что и у дореформенного кроссовера. Это значит, что 3-литровый рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель сохранится вместе с широким выбором дизельных агрегатов. Подключаемая гибридная версия также будет в строю. 

Заснятый на тестах прототип представляет собой высокопроизводительный BMW X5 M, и он, по слухам, также сохранит свой текущий 625-сильный твин-турбированный V8.

Цена и дата выхода в продажу

Премьера нового BMW X5 должна состояться в течение 2022 года, тогда как продажи стартуют в начале 2023-го. 

Цена модели, по всей вероятности, превысит текущий прайс. За актуальный X5 в России сейчас просят от 8 миллионов 960 тысяч рублей. 

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