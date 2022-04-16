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Toyota готовит конкурента Hyundai Creta: подробности о кроссовере D22

От: Алексей Шмидт
D22

Японский автогигант Toyota продолжает расширять список моделей в самом популярном мировом автомобильном сегменте – SUV. За последние годы в компактном классе у компании появился «паркетник» Toyota Urban Cruiser, а теперь стало известно о готовящемся новом вседорожнике, которому предстоит навязать конкуренцию бестселлеру Hyundai Creta.

Пока автомобиль еще не получил официального названия. В документах модель проходит под заводским наименованием D22. 

Предполагается, что разработкой новинки «Тойота» занималась совместно с компанией Suzuki, с которой у нее заключено долгосрочное соглашение о партнерстве. Согласно последней информации, в основе проекта D22 будет лежать модульная архитектура DNGA (Daihatsu New Generation Architecture). На ней уже построены субкомпактный «паркетник» Toyota Raize и новое поколение минивэна Avanza.

Toyota Raize GR Sport

Список оснащения нового кроссовера должен включить в себя ряд функций, являющихся прерогативой моделей более дорогого сегмента. В их числе: мультимедийная система с поддержкой беспроводного соединения, камеры кругового обзора, электропривод водительского сиденья, а также система автономного управления ADAS (Advanced Driver Assistance).

Что касается «техники», то в качестве силовой установки для модели источники называют гибридную систему Toyota, а также обычные ДВС. В качестве последних должны выступить полуторалитровый бензиновый «атмосферник» и 1,4-литровый бензиновый «наддувный» мотор. 

Премьера нового кроссовера «Тойота» состоится до конца 2022 года. 

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