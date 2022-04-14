Hyundai представил Palisade 2023: как изменился кроссовер с обновлением

Компания Hyundai привезла на автосалон в Нью-Йорк обновленную версию большого кроссовера Palisade. Первая генерация этой модели дебютировала еще в 2018-м, а теперь пришло время ее планового рестайлинга.

С модернизацией корейский полноразмерный «паркетник» стал выглядеть еще более брутально. Перемены в передней части кузова свелись к появлению у него более широкой радиаторной решетки, визуально объединенной с воздухозаборником. Блоки ближнего и дальнего света, расположенные по сторонам, стали более угловатыми, а верхние сегменты дневных ходовых огней и «поворотники» получили более сложную форму.

Что касается редизайна кормы, то в этой части изменились только бампер и патрубки выхлопа.

Внутри Palisade 2023 заменили 3-спицевый руль на четырехспицевый. Перемене подверглась также верхушка передней панели, а вентиляционные дефлекторы вытянули в широкую горизонтальную полосу. Также в салоне появилась новая цифровая панель приборов с обновленной графикой и 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Продавать обновленный Hyundai Palisade будут как в 6-местном, так и 7-местном исполнениях. В первом случае для покупателей продолжат «капитанские» кресла с вентиляцией, а у третьего ряда появится система подогрева сидений.

Техническую сторону модернизация не затронула. В зависимости от страны сбыта Palisade 2023 продолжат продавать с 3,5- или 3,8-литровыми бензиновыми V6 мощностью 273 и 291 лошадиную силу соответственно. Связку обоим составит восьмидиапазонная автоматическая коробка передач, а также система переднего или полного привода.

В продажу в Южной Корее и США обновленный «Палисад» поступит летом этого года. Когда реформенный кроссовер доберется до России и доберется ли вообще, пока неизвестно.