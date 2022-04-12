Hyundai Creta 2 поколения провалила краш-тест Global-NCAP

Независимая организация Global-NCAP, занимающаяся проверкой автомобилей для развивающихся рынков на безопасность, провела испытания кроссовера Hyundai Creta второго поколения.

В краш-тесте принял участие индийский вариант «паркетника» с правосторонним расположением рулевой колонки, который не сумел продемонстрировать хорошего результата.

Специально для проверки Creta 2 поколения на безопасность был закуплен автомобиль в базовом варианте оснащения. Его арсенал включает в себя лишь 2 подушки безопасности и преднатяжители передних ремней.

Тесты Global-NCAP предусматривают исключительно фронтальное столкновение со сминаемым барьером (перекрытие 40 процентов, скорость – 64 километра в час). Эта дисциплина является давно устаревшей, однако индийская «Крета» не справилась и с ней.

По итогам краш-теста специалисты по безопасности выявили, что в момент удара нагрузка на грудную клетку водителя превысила безопасный порог. Кроме того, колени как водителя, так и переднего пассажира, в случае аналогичного столкновения с препятствием пострадают из-за жестких элементов передней панели, а ногам задних «седоков» угрожает деформирование пола кузова.

Манекен, имитирующий 3-летнего ребенка, в ходе теста получил «травмы» грудной клетки из-за чрезмерного смещения кресла. Между тем, имитатора 1,5-годовалого ребенка конструкция защитила надежно.

Суммарно Creta 2 генерации набрала всего 8 баллов из 17 возможных, что соответствует трем звездам из пяти возможных.