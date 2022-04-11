Новый Geely Atlas: кроссовер готовится переехать на платформу Volvo

На дорогах «Поднебесной» был замечен кроссовер Geely Atlas новой генерации. Прототип, облаченный в тяжелый камуфляж, сфотографировали в ходе первой стадии испытаний. Подробностей о проекте пока совсем немного, но уже известно, что вседорожник должен как минимум перебраться на новую архитектуру.

Какие изменения произойдут с дизайном нового «Атлас» определить невозможно. Маскировка толстым слоем не позволяет рассмотреть во внешности новинки ровным счетом ничего. Единственное, на что можно обратить внимание, так это на проглядывающиеся сквозь сетчатую вставку фары и зеркало заднего вида.

Что касается конструкции задней подвески, то, судя по фотографии снизу, она будет копировать решение, реализованное в актуальном Atlas Pro.

Текущий Atlas Pro спроектирован на старой платформе NL и может похвастаться наличием в своем оснащении современной «мягко-гибридной» системой с двигателем, роль довеска для которого играет 48-вольтовый стартер-генератор.

С переездом на новую платформу CMA, разработанную инженерами Volvo, агрегатная линейка «Атласа» получит существенно больше возможностей для электрификации.

Со сменой генерации, новый Atlas практически наверняка сможет стать как минимум полноценным гибридом. Тем более, что в запасе Geely имеется такая силовая установка. Ее, напомним, компания уже использует в кроссовере Monjaro, который вскоре выйдет в продажу в России, а также в седане Emgrand L.