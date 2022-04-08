Новый большой седан Chery Arrizo 8: первые фото конкурента Toyota Camry и Kia K5

Новый большой седан Chery Arrizo 8 уже много раз замечали в ходе тестов, но всегда его кузов был облачен в плотный камуфляж. Теперь же новинка, премьера которой состоится в ближайшие месяца, впервые показалась без маскировки.

В Сеть выложили официальные изображения «четырехдверки», которая получит в модельной линейке Chery статус флагмана. Автомобиль должен составить конкуренцию Toyota Camry, Kia K5 и Nissan Altima.

Длина седана, построенного на переднеприводной архитектуре, составит около 4800 мм. Как и полагается модели такого класса, у нее будет вполне себе благородный силуэт, а также дополнительные окошки в задних стойках.

Визуальное сходство новой модели Chery с ее линейкой кроссоверов можно проследить по той же форме светотехники, причем как передней, так и задней. А еще Arrizo 8 получит как минимум два варианта обвеса.

Внутри седана водителя и пассажиров будет ждать сразу два широкоформатных дисплея на передней панели диагональю по 12,3-дюйма каждый. Кроме них для модели заявлен проекционный дисплей с дополненной реальностью, богатая отделка салона, 10 подушек безопасности и электропривод передних кресел с пультом управления, установленном на дверях (как, к примеру, в Mercedes). На стойке ветрового стекла расположится специальный глазок камеры, ответственный за распознавание лица водителя и контроля его усталости.

«Техника» седана пока не раскрывается, однако китайские СМИ сватают под капот Arrizo 8 два «наддувных» бензиновых двигателя. Это 1,6-литровый и 2-литровый агрегаты, известные покупателям по кроссоверам бренда Exeed (входит в Chery).

Полноценная премьера Chery Arrizo 8 была запланирована на автовыставку в Пекине, однако ее пришлось отменить из-за новой волны коронаврируса. Впрочем, дебют модели все равно состоится, хоть и несколько позже, чем ожидалось.