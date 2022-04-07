Новый Hyundai Palisade: первые фото и дата премьеры

На российском рынке большой кроссовер Hyundai Palisade появился только в конце 2020 года, однако по всему миру автомобиль доступен еще с осени 2018 года. Жизненный цикл модели подходит к середине, а значит вседорожник ожидает плановый рестайлинг. Компания Hyundai опубликовала первые фотографии нового Palisade, а также назвала сроки его премьеры.

Дебют новинки запланирован на автомобильную выставку в Нью-Йорке, которая пройдет 13 апреля.

Судя по первым опубликованным тизерам, новый Hyundai Palisade получит небольшие изменения в дизайне, обзаведясь иной оптикой. Впрочем, традиционное для модели решение с 2-этажной светотехникой останется нетронутым. А вот решетку радиатора все же поменяют, заменив фигурный щит на прямоугольный «гриль» с крупными ячейками.

В салоне ожидается появление нового рулевого колеса, отдельно установленной виртуальной панели приборов, крупного дисплея мультимедийной системы, а также более компактных воздуховодов.

О технической стороне реформенного кроссовера пока ничего не сообщается, но, скоре всего, она сильно не изменится. Тем не менее, если верить слухам, линейка двигателей нового Palisade может пополниться агрегатом нового поколения с алюминиевым блоком цилиндров, который придет на смену 2,2-литровому «чугунному» турбодизелю на 200 лошадиных сил.

В России обновленный Hyundai Palisade должен появиться в середине осени 2022 года.