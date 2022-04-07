ДомойАвтоновости сегодняНовый Hyundai Palisade: первые фото и дата премьеры

Новый Hyundai Palisade: первые фото и дата премьеры

От: Алексей Шмидт
Новый Hyundai Palisade

На российском рынке большой кроссовер Hyundai Palisade появился только в конце 2020 года, однако по всему миру автомобиль доступен еще с осени 2018 года. Жизненный цикл модели подходит к середине, а значит вседорожник ожидает плановый рестайлинг. Компания Hyundai опубликовала первые фотографии нового Palisade, а также назвала сроки его премьеры.

Дебют новинки запланирован на автомобильную выставку в Нью-Йорке, которая пройдет 13 апреля. 

Судя по первым опубликованным тизерам, новый Hyundai Palisade получит небольшие изменения в дизайне, обзаведясь иной оптикой. Впрочем, традиционное для модели решение с 2-этажной светотехникой останется нетронутым. А вот решетку радиатора все же поменяют, заменив фигурный щит на прямоугольный «гриль» с крупными ячейками. 

Hyundai Palisade 2023 teaser2

В салоне ожидается появление нового рулевого колеса, отдельно установленной виртуальной панели приборов, крупного дисплея мультимедийной системы, а также более компактных воздуховодов.

scale 1200

О технической стороне реформенного кроссовера пока ничего не сообщается, но, скоре всего, она сильно не изменится. Тем не менее, если верить слухам, линейка двигателей нового Palisade может пополниться агрегатом нового поколения с алюминиевым блоком цилиндров, который придет на смену 2,2-литровому «чугунному» турбодизелю на 200 лошадиных сил.

В России обновленный Hyundai Palisade должен появиться в середине осени 2022 года. 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярные автомобильные вопросы:

Cейчас читают:

Haval Dargo для России: производство стартовало

Компания Haval начала серийную сборку нового кроссовера, предназначенного для российского рынка. Речь идет о «паркетнике» с брутальным дизайном Dargo. Его продажи начнутся в 2022...

Один из самых необычных автомобилей в мире показали на видео

У Hyundai будет новый логотип: первым его примерит Santa Fe 5

У российского Renault Sandero Stepway 3 будет трехъярусная оптика

«Лада Нива»: 45 лет на конвейере

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+