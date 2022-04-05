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У Hyundai будет новый логотип: первым его примерит Santa Fe 5

От: Алексей Шмидт
Santa Fe 5

Компания Hyundai готовится к смене логотипа. Шильдик с названием бренда, подвергшийся редизайну, должен дебютировать на кроссовере Santa Fe 5 поколения. Его премьеру корейский автомобильный бренд решил приблизить на восемь-десять месяцев. 

Информации о том, как будет выглядеть новый логотип Hyundai, пока не так много, как хотелось бы. Впрочем, если верить корейскому изданию «The Korean Car Blog», серьезных изменений всё же ждать не стоит.

Santa Fe 5 генерации должен получить эмблему с подсветкой, которая сохранит овальную форму и написанную курсивом литеру «H». Что касается решетки радиатора, то ей достанутся светодиодные полосы по бокам, схожие с декором китайского «паркетник» Geely Monjaro.

Напомним, первая версия действующего логотипа компании «Хендэ» дебютировала еще в 1990 году. В самой компании описывают смысл эмблемы схематичным изображением двух людей, пожимающих друг другу руки. 

Первый редизайн логотипа произошел в 2020 году, когда в связи с необходимостью ковидных ограничений и социального дистанцирования, художники Hyundai разъединили руки людей на эмблеме. 

Между тем, о пятом поколении Santa Fe, в котором должен дебютировать третий вариант логотипа Hyundai, пока известно совсем мало. По слухам, со сменой генерации кроссовер переберется из сегмента среднеразмерных SUV в полноразмерные, а также получит линейку двигателей, состоящую из гибридных агрегатов. 

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