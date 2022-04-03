В России обкатывают дешевый китайский фургон размером с Largus

Китайская автомобильная марка Wuling формально вышла на российский рынок еще в прошлом году, но доступны для покупателей ее машины стали только сейчас. Да и то, с оговоркой – только в рамках предзаказа.

Наши коллеги из издания «Китайские автомобили» выяснили, что на дорогах Санкт-Петербурга испытывают новый коммерческий электрокар Wuling EV50. Владельцем этой машины является компания «Гринавто». Фургончик, по габаритам близкий к Lada Largus, тестируют с целью изучения спроса и адаптации к российским условиям.

Премьера «бюджетника» Wuling EV50 на родине в Китае состоялась еще летом 2020 года. Автомобиль представляет собой электромобиль с полукапотной компоновкой. Длина фургона составляет 4490 мм, ширина – 1610 мм, высота – 1900 мм, а размер колесной базы равен 3050 мм. Таким образом, EV50 по размерам практически повторяет популярный в России «Ларгус», но отличается от него более узким и высоким кузовом.

Приводит в движение Wuling EV50 синхронный 82-сильный двигатель, максимальный крутящий момент которого равен 220 Нм. Батарею, емкость которой составляет 43,2 кВт/ч, инженеры разместили под полом. На одном заряде аккумулятора электрический фургон способен проезжать от 255 до 300 километров (по устаревшему циклу NEDC).

Конструкция машины в угоду доступному ценнику максимально проста. Внутри не предусмотрено никаких систем, отвечающих за развлекательную составляющую.

Зато, если верить паспортным данным, вес машины равен всего 935 килограммам, а ее полная масса составляет 2,5 тонны, что позволяет перевозить почти 1600 кг. Внутри грузового отсека можно разместить около 5 кубометров, что в 2 раза больше, чем в том же Largus.

Цены на Wuling EV50 в Китае варьируются в пределах 124 тысяч 800 – 143 тысяч 800 юаней (1 миллион 680 – 1 миллион 940 тысяч рублей по текущему курсу). Если учесть доставку этого фургона из «Поднебесной», растаможку и получение ЭПТС, то итоговая стоимость машины может перевалить за отметку в 2 миллиона 700 тысяч рублей. О массовых поставках в Россию таких электрических фургонов пока говорить не приходится.