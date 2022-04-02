Кроссоверы Exeed стоят в Казахстане намного дешевле, чем в России

Кроссоверы премиальной китайской марки Exeed вышли на казахстанский рынок относительно недавно. Они уже доступны для заказа, поэтому известны их цены. Судя по прайс-листу, опубликованному дистрибьютором бренда Exeed в соседней республике, там они стоят существенно дешевле, чем в России.

Модельная линейка компании Exeed в Казахстане состоит из трех автомобилей. В их числе: компактный «паркетник» LX, среднеразмерный TXL, а также полноразмерный SUV VX.

Всю троицу ждут в дилерских центрах самых крупных городов республики в ближайшие недели, говорится в сообщении автомобильной группы Orbis Auto.

Переднеприводный Exeed LX будет комплектоваться на казахстанском рынке 1,5-литровым «наддувным» бензиновым мотором мощностью 147 лошадиных сил. Связку ему составит вариатор. Стоимость модели варьируется в пределах 15 миллионов 100 тысяч – 15 миллионов 900 тысяч тенге. При пересчете на российскую валюту цена LX равна 2 миллионам 680 тысячам – 2 миллионам 800 тысячам рублей. Для сравнения, такой же кроссовер у нас оценен минимум в 3 миллиона рублей, а самая дорогая его версия стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей.

Та же самая история и с двумя другими моделями Exeed, представленными на казахстанском рынке. Прайс-лист на кроссовер TXL с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 186 лошадиных сил, роботизированной трансмиссией и полным приводом, находится в «вилке» от 19 миллионов 900 тысяч до 20 миллионов 900 тысяч тенге, что по текущему курсу равно 3 миллионам 530 тысячам – 3 миллионам 700 тысячам рублей. При этом в России за такой «паркетник» сейчас просят от 3 миллионов 999 тысяч 900 до 4 миллионов 249 тысяч 900 рублей.

Exeed VX предложен в Казахстане исключительно в 7-местной версии с 2-литровым 249-сильным турбомотором. Его цена составляет от 22 миллионов 440 тысяч до 22 миллионов 940 тысяч тенге (4 – 4,07 млн рублей). Ну а в России РРЦ на этот флагманский вседорожник китайской марки указан в пределах 4 миллионов 879 тысяч 900 – 5 миллионов 249 тысяч 900 рублей, что почти на 1 миллион рублей дороже, чем у соседей.