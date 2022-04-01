Новый городской автобус Volgabus-4298: первая информация

Предприятие Volgabus Group готовится к началу производства новой модели городского автобуса. Машина получит название Volgabus-4298 и будет иметь длину 8800 мм. Заказчиком автомобиля является совладелец группы – компания «Питеравто», но уже известно, что продавать такие автобусы будут и другим клиентам.

В настоящее время завод Volgabus Group осуществляет сборку пилотных экземпляров новой модели. Оформление сертификата Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на нее запланировано на апрель. Сколько будет стоить автобус – пока неизвестно.

Volgabus-4298 представляет собой полунизкопольный автобус среднего класса, в основе которого лежат китайские агрегаты.

Машина может комплектоваться как дизельным, так и газовым двигателями производства «поднебесной» фирмы Weichai. Последний способен работать не только на сжатом метане, но и на сжиженном.

Газовый вариант будут оснащать либо кривобоком, либо пятью газовыми баллонами, вмещающими в себя по 123 литра топлива каждый. Запас хода модели на газу составит более 300 километров, но в каком именно исполнении, информации пока нет. В качестве трансмиссии для Volgabus-4298 выступит коробка передач американской компании Allison, но в будущем ее заменят на другую АКПП.

В салоне автобуса сможет разместиться 49 пассажиров, для 22 из которых предусмотрены сидячие места.

Контракт на выпуск первых 545 экземпляров Volgabus-4298 уже подписан. До конца 2022 года планируется выпустить 900 таких автобусов.