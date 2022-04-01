ДомойАвтоновости сегодняВ Сети показали рендер UAZ Patriot Sedan

В Сети показали рендер UAZ Patriot Sedan

От: Алексей Шмидт
o3ZdGubcTHBArSxwW0CIuAs800 1

Название «УАЗ Патриот» ассоциируется в России исключительно с внедорожником российского производства, но что, если бы Ульяновский автозавод решил воспользоваться родством с брендом Aurus и выкатить собственный премиальный седан? Независимые дизайнеры с портала «За рулём» решили пофантазировать на этот счет, показав такой автомобиль на рендере.

В основу Patriot Sedan могла бы лечь единая модульная платформа, на которой построены все «Аурусы». 

Модели, как видно на изображении, достались бы характерные «патриотовские» фары и такая же радиаторная решетка с сетчатым рисунком, что и у внедорожника.

По мнению авторов изображения, решивших пошутить над своими читателями в честь 1 апреля, в качестве двигателя такой седан вполне мог использовать 2,7-литровый мотор ЗМЗ Про. Правда его пришлось бы форсировать до 193 лошадиных сил и 285 Нм крутящего момента. 

Уже в базовой комплектации такой «четырехдверки» были бы положены продвинутые системы ADAS (автопилот 5 уровня), а также система электрической зарядки через фирменные станции UAZZ Charge.

В качестве даты премьеры UAZ Patriot Sedan журналисты-затейники называли 2024 год.

1 КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярные автомобильные вопросы:

В тренде:

В Сети показали, как должен был выглядеть «Русский Прадо» от «УАЗ»

Новое поколение внедорожника «УАЗ Патриот» должно было стать прорывом для Ульяновского автозавода. Перспективный проект, анонсированный в начале 2019 года, должны были реализовать в течение...

Кто-то выставил на аукцион старых и странных машин редкий Bugatti Chiron Pur Sport

Взгляните на роскошную яхту Sunseeker 90 Ocean с двигателем MAN

Hyundai обновит кроссовер за 700 тысяч рублей: первые фото

Пожарные Германии приняли на работу электрокар Opel Tiny Rocks-e 

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+