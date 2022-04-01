В Сети показали рендер UAZ Patriot Sedan

Название «УАЗ Патриот» ассоциируется в России исключительно с внедорожником российского производства, но что, если бы Ульяновский автозавод решил воспользоваться родством с брендом Aurus и выкатить собственный премиальный седан? Независимые дизайнеры с портала «За рулём» решили пофантазировать на этот счет, показав такой автомобиль на рендере.

В основу Patriot Sedan могла бы лечь единая модульная платформа, на которой построены все «Аурусы».

Модели, как видно на изображении, достались бы характерные «патриотовские» фары и такая же радиаторная решетка с сетчатым рисунком, что и у внедорожника.

По мнению авторов изображения, решивших пошутить над своими читателями в честь 1 апреля, в качестве двигателя такой седан вполне мог использовать 2,7-литровый мотор ЗМЗ Про. Правда его пришлось бы форсировать до 193 лошадиных сил и 285 Нм крутящего момента.

Уже в базовой комплектации такой «четырехдверки» были бы положены продвинутые системы ADAS (автопилот 5 уровня), а также система электрической зарядки через фирменные станции UAZZ Charge.

В качестве даты премьеры UAZ Patriot Sedan журналисты-затейники называли 2024 год.