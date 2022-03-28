Редкий внедорожник Лада Нива Байкал выставили на продажу в Польше. Там за него просят всего 26 тысяч 900 злотых или 640 тысяч рублей по текущему курсу.

Автомобиль сошел с конвейера в 2007 году и с тех пор накатал чуть больше 35 тысяч километров.

Машины такого типа изначально продавались только в Германии. Их реализацией занимались фирмы InterSat и AET Handels GmbH, расположенные в Мюнхеберге. Специально под немецкий рынок внедорожники адаптировала чешская компания-импортер.

В основе Niva Baikal лежал обычный ВАЗ-21214 с двигателем, соответствующим экологическому стандарту «Евро-4». Длина внедорожника составляла 4085 мм, что превышало аналогичный габаритный показатель стандартной 3-дверной модели на 365 мм.

Растянутый кузов увеличивал массу машины на 30 кг. Зато объем багажного отделения доходил до 1190 литров.

Модернизация обычной «Нивы» для рынка Германии реализовывалась следующим образом: заднюю часть кузова отделяли, удлиняли и устанавливали обратно. Для боковых панелей использовали листовой металл, а для крыши кунга – стеклопластик.

Все изменения превращали обычную Niva в нечто сильно похожее на «кемпер». Сложив заднее сиденье, внутри автомобиля мог разместиться лежа один взрослый человек, правда располагаться ему приходилось слегка по диагонали.

Как сообщает паблик «Lada Niva Documentary», экземпляр Niva Baikal, выставленный на продажу в Польше, оснащен газовым оборудованием, и находится в отличном состоянии, что подтверждают его фотографии.

Автомобиль интересен тем, что является очень редким. Встречу на дороге с такой машиной как в Западной Европе, так и России, можно считать большой удачей.