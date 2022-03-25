«АвтоВАЗ» рассказал, как планирует упростить Lada 

В Сеть утекли данные о планах компании «АвтоВАЗ» по решению проблем с дефицитом электронных комплектующих. Согласно им, российский автопроизводитель упростить большинство своих моделей.

По информации издания «Русский автомобиль», ссылающегося на собственные источники внутри компании, упрощение коснется исключительно отечественных моделей. В их число входят: Lada Granta, Lada Vesta, а также Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.

В случае с «Грантой» изменения затронут электронную «начинку» модели. Из ее комплектаций планируют исключить системы ABS, ESP, подушки безопасности и комплекс системы экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС».

Кроме того, Granta может недосчитаться кислородных датчиков в системе выпуска, что переведет ее экологический класс из текущего «Евро-5» в стандарт «Евро-2».

Появление упрощенной «Гранты», согласно информации источника, запланировано на май 2022 года.

Что касается других моделей Lada, попадающих под программу импортозамещения (Vesta, а также Niva Legend и Niva Travel), то их могут ждать аналогичные изменения.

При этом Lada Largus и Lada XRay в программу не войдут. Обе модели построены на «реношной» платформе B0 и сильно привязаны по комплектующим к французской компании. Как поступят с ними, пока не уточняется.