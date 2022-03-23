В Иране сравнили новый «УАЗ Патриот» и старый Toyota LC Prado: кто лучше?

Результатами сравнительного теста поделилось иранское издание «Khodro Bank». В качестве испытуемых выступили современный российский внедорожник «УАЗ Патриот» и «японец» Toyota Land Cruiser Prado поколения J120.

Журналисты взяли новый «Патриот» и подержанный «Прадо», который с момента схода с конвейера (в 2003 году) успел накатать более 160 тысяч километров пробега.

Авторы материала сделали выбор в пользу двух этих внедорожников, поскольку они близки по массогабаритным характеристикам, а также по наличию у обоих рамного шасси. Для того, чтобы тест оказался честным, со стороны Toyota выступил вариант Prado в самой «бедной» модификации с 2,7-литровым бензиновым мотором, выдающим 160 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента.

«УАЗ Патриот», в свою очередь, оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем ZMZ Pro, отдача которого чуть ниже, чем у японского конкурента – 150 «сил» и 235 Нм. Трансмиссия у обоих – 5-ступенчатая МКПП. Правда российский внедорожник имеет подключаемый полный привод, тогда как японский – постоянный.

По мнению авторов теста, «УАЗ Патриот» не уступает Land Cruiser Prado в дизайне, а его единственным эстетическим недостатком по сравнению с конкурентом являются относительно небольшие колесные диски, которые могут быть диаметром только 16 или 17 дюймов.

Из плюсов российского внедорожника перед японским был назван его экологический класс (Евро-5 против Евро-4), оснащение, включающее в себя наличие всех популярных в России «зимних опций», а также парктроников, охлаждаемого передаточного ящика и мультимедийной системы с сенсорным экраном. Кроме того, «Патриот» может похвастаться системами ABS, ESP, помощником при старте на подъеме, круиз-контролем и электронным контролером выбора режима трансмиссии.

А вот по показателю клиренса «УАЗ» несколько уступает «Тойоте». Дорожный просвет российского внедорожника составляет 210 мм против 220 мм у «Прадо». Впрочем, на бездорожье это с лихвой компенсируют более короткие свесы, позволяющие автомобилю иметь неплохие углы въезда и съезда.

Динамические характеристики «УАЗ Патриот» ожидаемо оказались хуже Toyota Land Cruiser Prado. Кроме того, японский внедорожник обошел конкурента и по показателям шумоизоляции, а также плавности хода.

По ощущениям в салоне российскую модель журналисты из Ирана сравнили с классическим Land Rover Defender.

Управляемость на асфальте также не вошла в список преимуществ «Патриота». Машина требует периодического подруливания, в чем нет необходимости за рулем Land Cruiser Prado. А на бездорожье обе модели назвали одинаково хорошими.

Подытоживая, ресурс отметил, что даже новые «УАЗ Патриоты» стоят в Иране существенно дешевле, чем б/у-шные Prado J120, а их обслуживание не требует больших расходов. Более универсальным вариантом был назван именно «Прадо», который хорошо подходит как под эксплуатацию в городе, так и на бездорожье, тогда как «Патриот» – исключительно для езды в режиме Off-Road.