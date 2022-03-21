Новый внедорожник BAIC не будет копией «УАЗ» и G-Class. Фото

Китайский автопроизводитель BAIC малоизвестен в России. Единственная модель этой компании, которая хоть каким то образом связана с нашей страной – это вездеход BJ212, представляющий собой аналог УАЗ-469. Другой внедорожник BAIC, близкий по дизайну к Mercedes-Benz G-Class (BJ80), вскоре должен обрести новое поколение, но на горизонте уже виднеется третья модель компании – BJ60.

Какое-то время назад в Сеть утекли первые фотографии прототипа нового BJ60, а теперь маркетологи BAIC выложили первые официальные изображения будущего внедорожника.

Как можно заметить на фирменных картинках, новому китайскому вездеходу достанется фирменная U-образная радиаторная решетка, вытянувшаяся во всю ширину кузова. Такой визуальный прием достигается за счет объединения «гриля» с блоком головной оптики. При этом противотуманные фонари расположатся горизонтально ниже.

Задняя часть BJ60 получит компактную светотехнику и запаску, размещенную на крышке багажника.

По неофициальным данным, длина новинки BAIC составит более 5 метров, что сделает ее прямым конкурентом Tank 500 от Great Wall.

О технической стороне модели пока толком ничего неизвестно, но есть информация, что для BJ60 выделят 2-литровый «наддувный» бензиновый двигатель, агрегатированный восьмидиапазонным «автоматом».

Этот же ДВС выступит в качестве базы для «мягкого» и «подзаряжаемого» гибридов, запас которых составит более тысячи километров.

Премьера нового BAIC BJ60 должен состояться до конца 2022 года.