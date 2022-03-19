Как не купить автохлам, или ошибки при выборе подержанного автомобиля

Цены на автомобили растут, а дела у автомобильных перекупщиков с каждым днем идут все лучше и лучше. И это неудивительно. Продать самый настоящий автохлам сейчас проще простого. Причем стоимость автомобиля, имеющего серьезные технические проблемы или аварийное прошлое, не обязательно будет самой низкой на рынке. Автолюбители, уверенные в том, что через пару недель автомобили на вторичном рынке будут стоить еще дороже, готовы скупать все подряд.

Разумеется, большинство покупателей подержанной техники к процессу выбора подержанного автомобиля подходят ответственно. Кто-то вооружается толщиномером, кто-то зовет на помощь подборщиков, кто-то пытается проверить техническое состояние понравившегося автомобиля на сервисе. Но не помогает и это. Автохлам по-прежнему без труда находит своих новых владельцев. И этому есть ряд причин. Обо всех них в материале Daily-Motor.Ru.

Ошибка №1: Хочу то, что не могу себе позволить.

Есть определенная сумма денег, но за нее можно купить разве что свежий «бюджетник» от Lada, Hyundai или Kia. А хочется что-то премиальное. Например, кроссовер от Lexus или представительский седан от Audi или BMW. Согласитесь, подобные ситуации встречаются постоянно.

В итоге вместо того, чтобы приобрести Volkswagen Polo или Renault Logan с небольшим пробегом, прозрачной историей и приличным остаточным ресурсом, покупатели по своей воле пускаются во все тяжкие. И начинают исследовать «дно» вторичного рынка, где и натыкаются на «заманчивые» варианты.

Естественно, что адекватные автомобили по среднерыночным ценам вследствие ограниченных финансовых возможностей остаются без внимания. В итоге покупатели выбирают из самых дешевых экземпляров, среди которых едва ли получится найти автомобиль без серьезных проблем.

Ошибка №2: Обмануть меня не удастся.

Далеко не все автолюбители найдут в себе смелость признаться в том, что практически ничего не знают о том, как правильно выбирать подержанный автомобиль. Скорее наоборот. Каждый, кто посмотрел десяток роликов и прочитал пару небольших статей о выборе подержанного автомобиля в интернете, уверен в том, что он знает абсолютно все и о скрытых дефектах, и о возможных юридических проблемах, и о способах разглядеть уменьшение пробега. А если еще недорогим диагностическим сканером и толщиномером запастись. В этом случае возможность ошибки при выборе подержанного автомобиля точно исключена.

На практике же все совершенно иначе. Когда дело доходит до проверки конкретного экземпляра, то оказывается, что полученные дома теоретические знания очень сложно применить на практике. Отогнуть резиновые уплотнители продавец не разрешает. Подкапотное пространство начисто вымыто. А мотор на автомобилях Hyundai и Kia должен «поцокивать» на холодную. Или не должен? А он точно холодный?

При этом не стоит забывать, что за всеми действиями наблюдает продавец, который, если речь идет о профессиональном перекупщике, без труда покажет вам выигрышные стороны автомобиля и убедит вас в том, что в скрипах, стуках и затертом при пробеге в 50 тысяч километров руле нет ничего страшного. Дескать, так и должно быть. Неровные кузовные зазоры вовсе не потому, что автомобиль из рук вон плохо восстановлен после ДТП, а исключительно из-за отечественной сборки.

Конечно, при наличии толщиномера вероятность совершить ошибку при выборе подержанного автомобиля уменьшается. Но никак не до нуля. Нечистые на руку продавцы уже давно научились перекрашивать автомобили «под толщиномер». В этом случае автолюбитель без практических навыков едва ли догадается о том, что автомобиль перекрашивался.

На компьютерную диагностику при помощи недорогих ELM-сканеров рассчитывать тем более не стоит. Их функционал в десятки раз меньше мультимарочных сканеров, которыми пользуются официальные дилеры. Да и перекупщики при подготовке автомобиля к продаже проводят свою работу таким образом, чтобы дешевый сканер попросту не нашел ошибку.

Ошибка №3: Автомобильный подборщик – решение всех проблем.

Услуги в подборе подержанного автомобиля сейчас не оказывает разве что ленивый. Предложений масса. Стоимость услуг – приемлемая. Другое дело, что по-настоящему квалифицированных мастеров среди желающих помочь выбрать «самый лучший» автомобиль на вторичном рынке не так много. Большинство занимаются этим ремеслом сравнительно недавно и на заре своей карьеры начинали с просмотра тех же роликов на YouTube. Как следствие – скудный набор технических средств при проверке и поверхностные знания об автомобилях разных марок. С подобным стартовым набором найти по-настоящему хороший автомобиль трудно.

Вместо подборщика вполне может выступать специалист из автомобильного сервиса, но суть это не меняет. Конечно, грамотный специалист сможет продиагностировать подвеску, заметит очевидные проблемы в работе силового агрегата, обратит внимание на нюансы по кузову, но не более того.

Едва ли найдется мастер, который одинаково хорошо разбирается и в электрике, и в «железе», и в покраске. О том, чтобы проверить юридическую чистоту выбранного автомобиля на сервисе, речи тем более быть не может. Панацеей от проблем не может считаться даже проверка автомобиля в официальном сервисе. Дилеры проведут расширенную компьютерную диагностику, но, едва ли станут «копать глубоко» и искать истинную причину обнаруженной неисправности или дефекта.