Audi разработает пикап, который будет конкурировать с Toyota Hilux

Компания Audi задумалась над появлением новой модели, которая расположится в нетрадиционном для ингольштадтского автопроизводителя сегменте. Речь идет об автомобиле в кузове «пикап». О возможности выхода в продажу такой модели проговорился глава «Ауди» Маркус Дюсманн.

Согласно одной из версий, немцы возьмут за основу будущего пикапа прототип All: Trail Quattro 2019, оснащавшийся 4-моторной силовой установкой (по одному электрическому двигателю на каждом колесе).

По другой информации, в основу пикапа Audi ляжет та же архитектура, на которой был построен новый Volkswagen Amarok (платформа Ford Ranger).

Не исключен и еще один вариант, при котором новый пикап «Ауди» войдет в линейку электрических моделей марки с приставкой e-tron.

Земляк и по совместительству один из главных конкурентов ингольштдатского автогиганта – Mercedes-Benz – уже предпринимал попытки зайти в сегмент пикапов, но затея оказалась неудачной. Модель X-Class, построенная на агрегатах Nissan Navara, провалилась на рынке и покинула модельный ряд «штутгарцев» спустя несколько лет после начала продаж. Преемника для нее не планируется.

Удастся ли Audi сделать то, что не смог осуществить Mercedes-Benz, пока остается загадкой. Впрочем, если модель окажется удачной, то конкуренция ее ждет неслабая. За покупателей в этом сегменте пикапу Audi придется побороться с такими грандами как Toyota Hilux и Ford Ranger.