В линейке Lada появилась модель с ценой более 1,5 млн рублей

Очередные изменения в прайс-листах российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» привели к тому, что рекомендованная розничная цена Lada Vesta Sport (самая дорогая модель компании) перешагнула за отметку в 1 миллион 500 тысяч рублей. Отныне спортивная модификация «Весты» оценена минимум в 1 миллион 597 тысяч 900 рублей.

С выходом в продажу в феврале 2019 года Vesta Sport позиционировалась компанией как самостоятельная модель, став первой в истории Lada, стоимость которой оказалась выше 1 миллиона рублей.

От обычного седана «оспортивленная» модификация отличается более агрессивным внешним видом, а также спортивным оформлением интерьера.

Техническая разница между простой Vesta и Vesta Sport заключается в наличии у последней модернизированной подвески, а также 1,8-литрового 145-сильного двигателя, агрегатированного 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Автомобиль предложен покупателям только в двух комплектациях – их цены с учетом подорожания составляют 1 миллион 597 тысяч и 1 миллион 653 тысячи 900 рублей.

Что касается цен остальных моделей Lada, то они выглядят следующим образом: за Lada Largus теперь придется заплатить минимум 1 миллион 235 тысяч 900 рублей, Lada Granta не купить дешевле 727 тысяч 900 рублей, Lada Niva Legend стоит от 818 тысяч 900 рублей, а обычная Lada Vesta оценена в «базе» в 1 миллион 121 тысячу 900 рублей.