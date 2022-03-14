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Родственник Volkswagen Tiguan пережил рестайлинг: первые фото нового VW Tayron

От: Алексей Шмидт
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Компания Volkswagen готовится к обновлению на китайском рынке близкого родственника хорошо известного на российском рынке кроссовера Tiguan. Речь идет о «паркетнике» Tayron, которому с рестайлингом слегка подправили внешность. Фотографии компактного вседорожника обнаружились в открытой базе «поднебесного» минпрома. 

Судя по снимкам, на которых новый Tayron показан без камуфляжной маскировки, автомобилю достанется иной передний бампер. Его радиаторная решетка обзаведется «иксами», а задние фонари будут выполнены в виде единого блока, причем их также не обделят x-образными элементами. 

От «подогретого» исполнения в Volkswagen не откажутся, так что версия R-Line должна остаться в строю. Ее главными «фишками», как и прежде, будут чуть более агрессивные бамперы и вертикальные светодиодные фонари.

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Снимков интерьера нового «Таурон» в базе министерства промышленности КНР не оказалось. Впрочем, по всей вероятности внутри реформенный кроссовер будет повторять все свежие «Фольксвагены», предназначенные для «Поднебесной» (это обновленный Tiguan, а также седаны Lavida и Sagitar). Их прерогативой, напомним, является специальная информационно-развлекательная система с большим «парящим» дисплеем, а также полностью новая передняя панель. 

А вот в технической части кроссовера изменений не предвидится. Сейчас в Китае VW Tayron продают с бензиновыми «турбочетверками» рабочим объемом 1,4- и 2-литра, мощность которых составляет 150, а также 186 и 220 лошадиных сил соответственно. В качестве трансмиссии предложена безальтернативная 7-диапазонная роботизированная коробка передач 7DSG. Полный привод можно выбрать исключительно в версии с 220-сильным двигателем. 

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