Новое поколение BMW X1 показали на первых рендерах

Актуальная генерация BMW X1 дебютировала еще в 2015 году, а в 2019-м пережила обновление. Теперь кроссовер баварского бренда начального уровня близок к смене поколения. Предсерийные прототипы таких «паркетников» уже почти полгода колесят по европейским дорогам, что говорит о том, что до их дебюта остается совсем немного времени. Независимые дизайнеры, взяв за основу шпионские снимки тестовых X1, решили представить, как будут выглядеть их серийные варианты.

По мнению авторов рендеров (издание Motor1), смена генерации не привнесет в пропорции и дизайн X1 радикальных изменений, как это было в случае первого и второго поколений, но при этом баварские дизайнеры постараются придать модели оригинальную, узнаваемую внешность.

Длина следующего BMW X1 должна составить от 4400 до 4500 мм, а высота – около 1600 мм, что примерно соответствует габаритам актуальной модели.

Ширина текущего «икс первого» равна 1820 мм и этот показатель может несколько увеличиться за счет того, что кроссоверу достанется более массивное оформление «передка» с гранеными фарами, заползающими на крылья, а также бампер с острыми скулами.

Определенные перемены должны произойти и с салоном, где ожидается использование новых отделочных материалов, а также новомодного решения в виде объединенного в общий кластер дисплея цифровой панели приборов и информационно-развлекательной системы.

Линейка двигателей нового BMW X1 обещает оказаться одной из самых широких за всю историю модели. Реформенному кроссоверу может достаться большинство силовых установок, которые использует компактвэн Active Tourer 2 серии. В их число, напомним, входят «умеренные гибриды» на базе бензиновых ДВС мощностью от 170 до 218 лошадиных сил, а также небатарейный аналог, выдающий 136 л.с.

Кроме них для нового X1 могут зарезервировать 150-сильный 2-литровый «дизель» и «подключаемый гибрид» на 245 «скакунов», способный преодолевать на одной электротяге до 60 километров.