ДомойАвтоновости сегодня«ГАЗ» провел секретные тесты «Соболь NN 2023»

«ГАЗ» провел секретные тесты «Соболь NN 2023»

От: Алексей Шмидт
3803728

«Группа ГАЗ» провела испытания нового перспективного вэна «Соболь NN 2023» с цельнометаллическим кузовом и задним ведущим приводом. Информация о тесте такого автомобиля появилась в «Инстаграм-аккаунте» Вячеслава Субботина, являющегося капитаном гоночной компанды «ГАЗ Рейд Спорт».

Премьера прототипов «Соболь NN 4×2» состоялась осенью прошлого года на выставке коммерческой техники «Комтранс». Полноприводный вариант дебютировал чуть раньше – в конце лета на форуме «Армия». Предполагалось, что серийная сборка модели будет запущена в 2022 году, однако теперь говорить о сроках сложно.

Судя по видеоролику, опубликованному в Instagram, «Соболь NN» обкатывался на замерзшем озере Байкал. Сейчас там проходит мероприятие «Байкальская миля». 

Участвовавший в испытаниях автомобиль выполнен в «топовой» комплектации. Его кузов имеет 2-тонный окрас с серебристым низом и синим верхом, а в салоне установлены кресла с отделкой из светло-бежевой кожи.

Как рассказал Вячеслав Субботин, в руки тестировщиков попала машина, оснащенная 2,8-литровым «дизелем» Cummins ISF, связку которому ему составляла 6-ступенчатая МКПП. 

Что касается серийного «Соболь NN 4×4», то его «Группа ГАЗ» собирается продавать с тремя вариантами двигателей на выбор: 2,8-литровым «дизелем» Cummins мощностью 150 л.с., 2-литровым Volkswagen EA189 на 136 «сил» и 2,7-литровым бензиновым УМЗ Evotech, выдающим 120 «лошадей». 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Читайте также:

Популярные автомобильные вопросы:

Cейчас читают:

«ГАЗ» провел секретные тесты «Соболь NN 2023»

«Группа ГАЗ» провела испытания нового перспективного вэна «Соболь NN 2023» с цельнометаллическим кузовом и задним ведущим приводом. Информация о тесте такого автомобиля появилась в...

«КАМАЗ» временно будет выпускать грузовики с кабиной из 70-х годов

КМЗ К1Б «Киевлянин» – простейший послевоенный советский мотоцикл

Dongfeng представил китайского клона Nissan Navara: его назвали Rich 7

Renault представила новый кроссовер Austral: он будет конкурентом VW Tiguan

Популярные категории:

Новости Лада (ВАЗ)2068Новости Тойота (Toyota)1285Новости Хендай (Hyundai)1155Новости Киа (Kia)1039Новости Фольксваген (Volkswagen)1024Новости Рено (Renault)864Новости БМВ (BMW)805Новости Мерседес Бенц (Mercedes-Benz)762Новости Ниссан (Nissan)722Новости Ауди (Audi)677Рейтинги566Новости Форд (Ford)546Новости Шкода (Skoda)528Новости Хонда (Honda)439Новости УАЗ (UAZ)412Новости Джили (Geely)389Новости Мазда (Mazda)385Новости Митсубиси (Mitsubishi)357

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+