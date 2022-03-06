Москвич-2141: автомобиль с несчастливой судьбой

В советские времена разработку и начало выпуска автомобиля «Москвич-2141» подавали как подарок XXVII съезду КПСС. Для московского завода АЗЛК, переживавшего в то время свои лучшие времена, модель стала принципиально новым продуктом.

Решение о создании автомобиля, кардинально отличавшегося от уже выпускаемых заводом, было принято еще в семидесятые годы прошлого века. Фактически сразу после ввода в эксплуатацию Волжского автозавода. Задумывалось, что автомобиль займет нишу машин среднего класса, единственным представителем, которого в те времена, в Советском Союзе была «Волга». При этом «Москвич» должен был стать более доступным для населения, чем продукция «ГАЗа».

Кроме того, учитывая, что машины такого класса были очень популярны в Европе, автомобиль удалось включить в экспортную программу.

До того, как запустить «Москвич-2141» в производство, специалисты завода изготовили несколько опытных образцов с интересными оригинальными решениями. Один из начальных «З-56», сконструированный в 1974 году, имел пятиступенчатую коробку передач, работающую в паре с 1,7-литровым двигателем мощностью 96 лошадиных сил и рычажно-пружинной задней подвеской.

В его развитие в 1975 и 1977 годах создаются опытные образцы с внутренними индексами С-1 и С-3. И тот и другой уже имели плавные обводы кузова, претендовавший на современный дизайн.

У С-3 пятая дверь открывалась вверх, что позволяло складывать задние сидения и превращать салон в грузопассажирский. Плавность хода и хорошее управление достигалось применением передней подвески «качающаяся свеча» (мак-ферсон) вместе с ранее разработанной задней независимой.

По приходу на АЗЛК нового руководства, прошедшего школу «ЗИЛа», принимается решение полностью поменять концепцию автомобиля. Самое значимое изменение — разработка версии с передним приводом, как более прогрессивной. Много споров у конструкторов вызвала схема расположения двигателя — вдоль или поперек. На окончательное решение повлияло применение модернизированного старого двигателя от «Москвича–412», получившего индекс УЗАМ-331ю10. Параллельно предполагалось оснащать автомобиль силовой установкой ВАЗ-2106. Размер обоих двигателей позволял устанавливать их только продольно.

Главный недостаток автомобилей того времени с передним приводом (затрудненный подъем в крутую горку) был преодолен грамотным распределение веса по осям — 62 процента на переднюю, и 38 на заднюю.

При разработке «Москвич-2141» предполагалось, что в дополнение к хэтчбеку появятся универсал, пикап, фургон, а также версия с полным приводом.

В целом решение сделать автомобиль с передним приводом, оказалось верным. Такая трансмиссия повысила проходимость, курсовую устойчивость и управляемость машины, отсутствие кардана и заднего моста уменьшили шум в салоне. Повысилась экономичность — тянуть, легче чем толкать.

Передняя подвеска автомобиля «качающаяся свеча» была оптимальной. При своей надежности она требовала меньшего количества конструкционно сложных и трудоемких узлов по сравнению с другими, существующими на тот период. Ее отрицательное плечо отката обеспечивала безопасность торможения, а малый подрессорный вес практически не влиял на плавность хода.

Передние тормоза автомобиля были дисковые, задние – барабанные. Привод на них раздельный, что позволяло остановить машину при выходе из строя каких-либо отдельных элементов тормозной системы. Ступичные подшипники – закрытые, не требовавшие смазки и не нуждающиеся в обслуживании.

Все это как бы намекало на то, что для своего времени автомобиль получился неплохим. Впрочем, уже тогда было понятно, что 2141, как большинство новой советской техники 80-х годов, слегка запоздал. Мир ждала эпоха биодизайна, а машины, скроенные по моде 70-х, на тот момент смотрелись менее современно.

К сожалению, для АЗЛК «сорок первый» оказался лебединой песней и последней базовой моделью предприятия.

В 2001 году «Москвич» выпустил всего 800 машин, тогда как для рентабельности производства необходимо было продавать хотя бы 40 тысяч единиц автомобилей ежегодно. В результате 4 марта 2002 года главный конвейер АЗЛК был остановлен. Как оказалось навсегда.