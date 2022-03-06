В Новой Зеландии нашли ржавый, но целый праворульный ВАЗ-2121 Niva

Автомобиль, обнаруженный в одном из сараев Южного острова Новой Зеландии (город Твизел), простоял в сарае 26 лет. Впрочем, до 1996 года российский внедорожник успел накатать по местным дорогам почти 58 тысяч километров.

Несмотря на серьезно пострадавший из-за воздействия коррозии кузов, найденный в Новой Зеландии ВАЗ-2121 Niva 1984 года выпуска находится в неплохом техническом состоянии. Отмечается, что автомобиль отлично заводится и ездит.

«Заводится и едет без проблем и намёков на то, что в скором времени будет необходимо посетить автосервис», – рассказывает об автомобиле издание «Lada Niva Documentary».

Но если с технической стороной машины все более-менее неплохо, то внешнее состояние автомобиля нельзя назвать безупречным.

Кузов в некоторых местах проржавел практически насквозь. Кроме того, очаги коррозии видны также на колесных дисках и элементах подвески.

Салон из-за длительного простоя пострадал не так сильно, как предполагалось. На водительском сиденье появилась трещина, но в целом восстановить прежнее состояние интерьера можно будет лишь тщательно очистив его и задействовав инструменты для реставрации.

О том, что перед нами «капсула времени», намекают номерные знаки старого формата, которые уже много лет не выдают в Новой Зеландии.