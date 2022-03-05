Новый Volkswagen Passat B9: его разработает Skoda

О том, что разработку Passat B9 концерн Volkswagen делегирует Skoda, стало известно еще в 2020 году. Теперь же выяснились первые подробности об этом проекте.

Как и предполагалось, новый «Пассат» будет иметь только один вариант кузова – универсал. Седаны, которые в последние годы не пользовались популярностью, выпускать больше не планируют.

Автомобиль будет разработан Skoda параллельно с созданием новой генерации Superb, в основу которой ляжет та же платформа, что и у «немца» – модифицированная архитектура MQB.

Уже известно, что новый Passat получит увеличенную колесную базу и ширину, а также изменится в передней части кузова установкой зауженной оптики. Корма будет отличаться от предшественника переехавшими на уровень ниже фонарями и бампером. При этом все изменения будут носить лишь точечный характер, а дизайн модели окажется консервативным.

Что касается привода, то платформа MQB позволяет использовать как передний, так и полный вариант, а также комплектовать машины, построенные на ней, как бензиновыми, так и дизельными моторами. Будет у нового «Пассата» и подзаряжаемая «плаг-ин гибрид-версия», а также кроссовое исполнение Alltrack, которое имеется и у нынешнего поколения модели.

Премьера Volkswagen Passat B9 должна состояться в 2023 году. Продажи универсала в Европе начнутся спустя несколько месяцев после официального дебюта.