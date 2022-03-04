Новый Exeed LX доберется до России без опозданий

Российский офис компании Chery подтвердил ранее объявленные планы, касающиеся расширения модельной линейки бренда Exeed в РФ.

Несмотря на определенные сложности, связанные с резким ослаблением рубля и проблемами с логистикой, компакт-кроссовер Exeed LX поступит в продажу на российском рынке до конца марта. Эти сроки соответствуют тем, которые были заявлены ранее.

Кроссовер Exeed LX представляет собой небольшой «паркетник». Автомобиль вышел в продажу в КНР еще в 2019 году.

В России китайский вседорожник будет предложен с полуторалитровым бензиновым двигателем, выдающим 147 лошадиных сил, связку которому составит вариатор. Привод модели – безальтернативный передний. Варианта с полным не предусмотрено вовсе.

Единственный вопрос заключается в том, какой окажется цена автомобиля. Ранее российский офис Chery принял решение скрыть официальный прайс-лист моделей материнского бренда и суббренда Exeed, а также поставила на паузу отгрузку новых автомобилей в дилерские центры.