В России «взлетели» цены на Lada: это рекордное подорожание

Компания «АвтоВАЗ» увеличила цены на автомобили Lada. С марта весь модельный ряд российской марки подорожал более чем на 15 процентов по сравнению с предыдущим прайсом. Столь резкий рост стал рекордным за всю современную историю бренда.

В конце 2021 года «АвтоВАЗ» принял решение включить в итоговую цену своих автомобилей «Набор автомобилиста» по цене в 2 тысячи 400 рублей и «Набор аксессуаров» стоимостью до 30 тысяч рублей, от которых можно отказаться при покупке машины.

С начала весны 2022 года стоимость Lada Granta увеличилась на 86 тысяч рублей – с 599 тысяч до 685 тысяч рублей. Универсал подорожал с 625 тысяч до 711 тысяч рублей. За Lada Vesta сейчас просят на 170 тысяч рублей больше, чем раньше. Минимальная стоимость седана отныне составляет 1 миллион 33 тысячи рублей, универсала – 1 миллион 235 тысяч рублей, а спортивной модификации – 1 миллион 509 тысячи рублей.

Lada XRay подорожал на 174 тысячи – 230 тысяч рублей. За обычный хэтчбек теперь просят чуть более 1 миллиона рублей, а за XRay Cross – 1 миллион 153 тысячи рублей.

Наибольший рост зафиксирован за Lada Largus, прибавивший к предыдущей стоимости 247 тысяч рублей. Если ранее базовый универсал был оценен минимум в 829 тысяч 900 рублей, то теперь – в 1 миллион 77 тысяч рублей. За кросс-версию модели просят от 1 миллиона 247 тысяч рублей. Фургон – от 1 миллиона 85 тысяч рублей.

Внедорожник Lada Niva Legend прибавил 63 тысячи рублей – до 777 тысяч рублей, а его родственник Niva Travel 124 тысячи – до 1 миллиона 4 тысячи рублей. Niva Bronto увеличилась в цене на 115 тысяч рублей и теперь стоит от 1 миллиона 77 тысяч рублей.