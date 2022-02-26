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«КАМАЗ» попал под санкции: чем это ему грозит

От: Алексей Шмидт
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Европейский союз расширил санкции в отношении российских компаний. Соответствующий документ опубликован на официальном веб-портале ЕС. В числе фирм, попавших под ограничения, оказался и Камский автозавод. Что это может сулить отечественному автогиганту?

Согласно информации издания «Автостат», бизнес-план Камского автозавода на 2022 год включал в рост экспортных продаж до 5 тысяч 500 грузовых автомобилей. Основными экспортными рынками сбыта, как и прежде, оставались Казахстан, Туркменистан, Вьетнам и Узбекистан. При этом в общей сложности российское предприятие поставляет свою продукцию почти 50 стран, включая Азербайджан, Грузию, Армению, Киргизию, Молдову и Таджикистан. 

Согласно статистике, главными экспортными направлениями «КАМАЗа», ориентированными на дальнее зарубежье, в предыдущие годы были Вьетнам и Литва. В азиатскую страну российское предприятие в 2020 году поставило 650 своих автомобилей, а в прибалтийскую республику – 100 машин. 

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Как таковых поставок автомобилей «КАМАЗ» в страны Евросоюза в последние годы не было. Телеграм-канал «Русский автомобиль» отмечает, что с 2013 года грузовики Камского автозавода собирала компания «Autobagi», продавая их преимущественно в Польше.

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Других стран ЕС статистика «камазовского» экспорта не содержит. Что касается самой фирмы «Autobagi», то она не делится никакой информацией о своих продажах, хотя планы на момент запуска проекта были грандиозными. Компания намеревалась собирать до 1 тысячи 500 машин ежегодно, но сколько сейчас их сходит с конвейера, остается загадкой. В лучшем случае это 100-150 автомобилей в год.

Что куда болезненней, так это прекращение череды славных побед команды «КАМАЗ-Мастер» в мировых ралли-рейдах, а также неопределенные перспективы взаимоотношения с Daimler AG.

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