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Посмотрите на апокалиптичный шестиколесный Jeep Gladiator: его продают за 17,7 млн рублей

От: Алексей Шмидт
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Ателье SoFlo Jeeps выставило на продажу брутальный шестиколесный вездеход с говорящим названием Apocalypse Hellfire. В основе него лежит Jeep Gladiator, но это не мешает трёхосному пикапу сильно отличаться от своего «исходника» как внешне, так и технически.

Инженеры SoFlo Jeeps разработали для Apocalypse Hellfire удлиненную раму, которая позволила добавить ему третью ось, а также модернизировали трансмиссию, чтобы передавать на нее тягу двигателя. Сам «стоковый» мотор был заменен на 6,2-литровый V8 Hellcat, выдающий по заявлению авторов автомобиля около 750 лошадиных сил. 

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Как отмечают тюнеры, все пикапы серии Apocalypse Hellfire могут иметь как колесную формулу как 6 на 6, так и 4 на 6.

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Среди других доработок, которые коснулись Jeep Gladiator при превращении его в брутальный  вездеход, можно выделить: запирающийся кунг для грузовой платформы, альтернативную радиаторную решетку, новые крылья, выполненные из кевлара, и кастомный передний бампер. 

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За машину, пробег которой равен всего 10 милям (16 километров), разработчики просят от 219 тысяч 999 долларов или 17 миллионов 700 тысяч рублей по текущему курсу.

Столь высокая цена помимо прочих факторов обуславливается еще и тем, что этот автомобиль является знаменитостью. Машина участвовала в съемках голливудской ленты «Затерянный город», премьера которой еще не состоялась. 

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Посмотрите на апокалиптичный шестиколесный Jeep Gladiator: его продают за 17,7 млн рублей

Ателье SoFlo Jeeps выставило на продажу брутальный шестиколесный вездеход с говорящим названием Apocalypse Hellfire. В основе него лежит Jeep Gladiator, но это не мешает трёхосному...

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