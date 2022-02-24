«ЗАЗ» остановит сборку Lada и Renault

Запорожский автомобильный завод готовится к остановке производства моделей Lada и Renault. До сих пор предприятие собирало машины российского и французского брендов из готовых машинокомплектов.

С учетом готовящегося к вступлению в силу постановления, согласно которому будет введено ограничение на ввоз товаров из России на территорию Украины, осуществлять такие операции станет невозможно.

Впрочем, на какие именно товары будет наложен запрет, пока остается загадкой. Уже собранные автомобили и грузовики из России на Украину не поставляются еще с декабря 2015 года.

Если будет введен запрет на поставку машинокомплектов, то это вынудит «ЗАЗ» прекратить выпуск автомобилей Lada и Renault. Напомним, на запорожском автомобильном заводе сейчас собирают три модели «Лада» – Largus, Vesta и XRay.

Как отмечает издание «Русский автомобиль», нововведение может сильно ударить по Запорожскому автозаводу, находящемуся в кризисе.

Так или иначе, но в теории предприятие в Запорожье может совершить неожиданный маневр, покрыв по крайней мере часть своих потерь. Он заключается в привлечении другого поставщика машинокомплектов, к примеру китайского.