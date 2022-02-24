Volkswagen прекратил продажи Passat в России

В прошлом году седан Volkswagen Passat покинул европейский рынок, затем ушел из США, а теперь пришло время свернуть его продажи в России. В компании объясняют прекращение реализации 4-дверки сменившейся тенденцией спроса, при которой покупатели чаще всего выбирают кроссоверы и внедорожники.

Что самое интересное, изначально предполагалось, что выпускать «Пассаты» для российского рынка завод VW будет вплоть до лета 2022 года, однако прием заказов на автомобиль остановили уже сейчас.

При этом в «Фольксваген» утверждают, что вседорожное исполнение Passat Alltrack продолжит продаваться в России.

Напомним, до сворачивания реализации седаны «Пассат» предлагались в нашей стране по ценам от 2 миллионов 733 до 3 миллионов 106 тысяч рублей.

«Четырехдверки» можно было выбрать как с 1,4-литровым, так и 2-литровыми бензиновыми турбомоторами, выдающими 150 и 190 лошадиных сил соответственно. Связку им составляла семидиапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.

Что касается вседорожного варианта Passat Alltrack, продажи которого продолжаются, то его можно купить в безальтернативной версии с 2-литровым 220-сильным двигателем и трансмиссией DSG-7 по цене от 3 миллионов 813 тысяч рублей.