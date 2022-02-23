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Новый кроссовер Renault Austral будет похож на Megane E-Tech

От: Алиса Шашкова
2022 All New Renault Austral an athletic and technological SUV d 850

Renault завершила тизерную кампанию, посвященную новому кроссоверу Austral. Французские маркетологи опубликовали финальную серию скетчей модели, на которых был показан экстерьер и интерьер новинки.

Финальный тизер, продемонстрировавший внешний облик автомобиля в самом информативном ракурсе (три четверти), закрыл вопрос о философии его внешнего облика. Как можно наблюдать на изображении, Austral будет во многом копировать экстерьере решения электрического SUV Megane E-Tech, дебютировавшего в 2021 году. Модели достанутся аналогичные Е-образные блок фары, а также схожая пластика боковин и бамперы.

На скетче (заглавное фото) также можно заметить крупные воздухозаборники, наличие массивной защиты под бамперов, рельефный капот и увеличенные колесные арки.

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Интерьер новинки выполнят в том же современном ключе, что и в последних моделях марки. Внутри «Аустрала» предусмотрят многоуровневую торпедо, а также светодиодную полосу атмосферной подсветки, растянувшуюся через все дверные карты. Информационно-развлекательные функции «отдадут» L-образному кластеру, состоящему из виртуальной «приборки» и вертикального дисплея. Суммарная площадь такой комбинации составит 774 квадратных см, а диагональ – 24,3 дюйма. 

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О «технике» кроссовера пока ничего неизвестно. По слухам, кроссоверу достанется новая версия платформа CMF (разновидность CD3), предусматривающая возможность установки под капот «умеренных гибридов» на базе 1,2- и 1,3-литровых «наддувных» моторов, а также МКПП или вариатора.

Премьера Renault Austral должна состояться в начале марта. 

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