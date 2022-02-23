Завод «Урал» решил рекордно поднять зарплату своим сотрудникам

Автомобильный завод «Урал», расположенный в Миассе (Челябинская область), поделился информацией о скором увеличении заработной платы своим сотрудникам, причем на рекордный для автопредприятий показатель – 30 процентов.

Вот только столько высокий темп индексации жалования коснется не всех – зарплату поднимут на впечатляющий % исключительно инженерам (конструкторы и технологи).

С учетом численного состава предприятия «Урал» увеличение заработной платы затронет порядка 350 сотрудников завода.

Индексация позволит увеличить зарплату технологам до минимальной планки в 35-37 тысяч рублей в месяц, а доход конструкторов составит от 35 до 40 тысяч рублей. На эти суммы смогут рассчитывать недавно устроившиеся на работу молодые сотрудники. После того, как специалисты пройдут стажировку, в течение года показатели их минимальной заработной платы увеличатся еще от 3 до 5 тысяч рублей.

Причины, по которым «Урал» принял столь беспрецедентные меры для российского автопрома, связаны с тем, что предприятие сильно нуждается в свежих инженерных кадрах, которых не хватает для реализации крупных инвестиционных проектов.

Как отмечают представители автозавода, на сегодняшний день список вакансий для инженеров до сих пор не исчерпан и составляет порядка 80 предложений.

Напомним, по итогам прошлого года предприятие «Урал» в Миассе выпустило 8 тысяч 700 гражданских и военных грузовых машин. В 2022 году этот показатель планируется увеличить до 9 тысяч 400 единиц.