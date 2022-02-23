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«УАЗ» с электромотором назвали EVM Pro: запас хода 300 км 

От: Алексей Шмидт
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Петербургская фирма «Электромобили Мануфэкчирунг Рус» на специальном мероприятии, организованном в Москве, продемонстрировала товарный образец нового электрического грузового автомобиля на базе «УАЗ Профи» – EVM Pro. Для модели был заявлен запас хода в 300 километров. 

Разработка машины осуществлялась инженерами из «северной столицы» при участии сотрудников Ульяновского автозавода. В основу электрогрузовика легла коммерческая модель «УАЗ Профи».

Новый грузовик, работающий исключительно на электрической тяге, оснастили электромотором собственной разработки, конструкция которого выполнена полностью из отечественных комплектующих.

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Полноценные технические характеристики установки пока держатся в секрете, но известна ее масса – 50 кг. Как отмечают разработчики, этот показатель является минимальным в своем классе.

Что касается самого EVM Pro, то его вес равен 3500 кг, а полезная нагрузка составляет тонну. Емкости батарей достаточно для того, чтобы проезжать на полностью заряженных аккумуляторах до 300 км. Максимальная скорость равна 80 километрам в час. 

Производством нового коммерческого грузовика на электротяге планируют наладить в Москве. Проектная мощность – до тысячи единиц в год. Первая партия уже раскуплена. Цены на EVM Pro начинаются с отметки в 3 миллиона 500 тысяч рублей. 

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