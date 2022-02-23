«УАЗ» с электромотором назвали EVM Pro: запас хода 300 км 

Петербургская фирма «Электромобили Мануфэкчирунг Рус» на специальном мероприятии, организованном в Москве, продемонстрировала товарный образец нового электрического грузового автомобиля на базе «УАЗ Профи» – EVM Pro. Для модели был заявлен запас хода в 300 километров.

Разработка машины осуществлялась инженерами из «северной столицы» при участии сотрудников Ульяновского автозавода. В основу электрогрузовика легла коммерческая модель «УАЗ Профи».

Новый грузовик, работающий исключительно на электрической тяге, оснастили электромотором собственной разработки, конструкция которого выполнена полностью из отечественных комплектующих.

Полноценные технические характеристики установки пока держатся в секрете, но известна ее масса – 50 кг. Как отмечают разработчики, этот показатель является минимальным в своем классе.

Что касается самого EVM Pro, то его вес равен 3500 кг, а полезная нагрузка составляет тонну. Емкости батарей достаточно для того, чтобы проезжать на полностью заряженных аккумуляторах до 300 км. Максимальная скорость равна 80 километрам в час.

Производством нового коммерческого грузовика на электротяге планируют наладить в Москве. Проектная мощность – до тысячи единиц в год. Первая партия уже раскуплена. Цены на EVM Pro начинаются с отметки в 3 миллиона 500 тысяч рублей.