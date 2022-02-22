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Mazda CX-60: появилась первая информация об интерьере

От: Алексей Шмидт
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До премьеры нового кроссовера Mazda CX-60 остается несколько недель. Первые изображения, демонстрирующие внешность «паркетника» появились еще в прошлом году, а теперь в Сеть выложили тизеры его интерьера. 

Как можно судить по прошлогодним шпионским фото, 5-местный кроссовер «Мазды» переймет фирменный стиль, использованный в актуальной модельной линейке компании. Машине достанется длинный и рельефный капот, компактные фары и массивная решетка радиатора, которую пронзают светодиодные ДХО.

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Судя по тизерному видеоролику, интерьер CX-60 будет выполнен с налетом премиальности. Сами «маздовцы» называют салон новой модели «элегантным и высококачественным». Среди материалов отделки заявлены натуральный клен, кожа Nappa, японский текстиль и элементы из хрома. 

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А вот сама архитектура передней панели у нового «паркетника» Mazda не представляет что-то революционное и новое, пересекаясь с нынешними моделями японской марки.

В качестве платформы для новинки должна выступить модульная архитектура с продольным расположением двигателя и основным задним приводом. В Европе CX-60 предложат исключительно в экологичных вариантах – «подзаряжаемый» гибрид на базе 2,5-литрового ДВС с суммарной отдачей в 300 «сил», а также 6-цилиндровые бензиновые и дизельные «рядники», дополненные довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора. 

Презентация Mazda CX-60 запланирована на март 2022 года. Позже линейка японского бренда пополнится еще несколькими SUV – CX-80 (для рынка Японии), а также CX-70 и CX-90 (для США).

Что касается России, то ни один из этой четверки для нашего рынка пока не анонсирован. 

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