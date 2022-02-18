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Обновленный Skoda Karoq для России: раскрыто оснащение

От: Алексей Шмидт
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Премьера рестайлинговой версии кроссовера Skoda Karoq состоялась еще в ноябре прошлого года, но до России автомобиль доберется только в этом году. Для модели был обновлен сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), из которого стали известны некоторые подробности. 

Судя по изображениям, загруженным в базу Росстандарта, российский вариант обновленного «Карок» будет выглядеть идентично своему европейскому родственнику, который с рестайлингом получил новые бамперы, фары, задние фонари и более широкую радиаторную решетку. 

Что касается технической части, то в ней изменений не произойдет. В ОТТС оказались вписаны прежние моторы, с которыми в России сейчас продают актуальный «паркетник».

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Это базовый «атмосферник» 1,6 MPI мощностью 110 лошадиных сил, положенный исключительно переднеприводным автомобилям, и доступный с 5-ступенчатой МКПП или 6-скоростным «автоматом», а также 1,4-литровый турбомотор, выдающий 150 «сил» (с передним приводом – 8-диапазонная АКПП, а с полным – 7-скоростной «робот»). Дизельный двигатель российскому Skoda Karoq вновь не достанется.

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По неофициальной информации, продажи нового Skoda Karoq в РФ начнутся во втором квартале 2022 года, но цены и комплектации обещают объявить в ближайшие несколько недель. 

Сейчас за дореформенный кроссовер у нас просят от 1 миллиона 705 тысяч рублей до 1 миллиона 932 тысяч рублей. 

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