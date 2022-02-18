В Беларуси разработали новый электрогрузовик: Vitovt Truck Electro Prime

Компания BKM Holding из Беларуси (Минск) продемонстрировала прототип нового перспективного электрогрузовика, созданного для больших городов. Машина получила замысловатое название Vitovt Truck Electro Prime и в ближайшие годы обзаведется восемью опытными образцами, каждый из которых отправится на тесты. В случае, если испытания пройдут удачно, автомобиль станет серийным.

Длина Vitovt Truck Electro Prime составляет 10500 мм, ширина 2600 мм, высота – 4000 мм. Объем кузова-фургона равен 44 кубическим метрам, а грузоподъемность – 7800 кг.

Приводит в движение электрический грузовик асинхронный тяговый электромотор, выдающий 180 кВт или 245 лошадиных сил, связку которому составляет железо-фосфатный аккумулятор емкостью 273 кВт/ч. Согласно заявленным характеристикам, запас хода модели равен 200 километрам.

Автомобиль обладает системой быстрой зарядки с двумя розетками CCS Combo 2. Использование одновременно обоих разъемов позволяет пополнить запас энергии всего за 90 минут.

Конструкция электротрака выполнена по «автобусной» технологии: силовой каркас кабины сварен из стальных труб, а внешние панели выполнены из композитных материалов.

Список оснащения машины включает: климатическую систему, систему бесключевого доступа в кабину, запуск двигателя с кнопки, камеры заднего вида, а также «противотуманки» с подсветкой поворотов. Кроме того, для автомобиля заявлена система помощи ADAS первого уровня, которая подразумевает его оснащение адаптивным «круизом» и системой автоторможения.

Стоимость электрического грузовика уже известна. В случае, если машина доберется до серийного производства, ее цена составит минимум 165 тысяч долларов или 12 миллионов 300 тысяч рублей.