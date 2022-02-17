Стали известны цены Hyundai Staria для России

Новые минивэны Hyundai Staria доступны на российском рынке уже полгода – их продажами занимаются так называемые «серые» дилеры. Но теперь семейство нового однообъемника добралось до нашей страны официально и уже объявлены цены.

«Стария» будет предложена российским покупателям сразу в трех вариантах: коммерческий фургон, пассажирский вэн и 7-местный бизнес-шаттл.

Коммерческое исполнение получит под капот безальтернативный 2,2-литровый «наддувный» дизель, выдающий 177 лошадиных сил. Связку ему составит как МКПП, так и автоматическая трансмиссия. Цена такого Staria стартует с отметки в 2 миллиона 149 тысяч рублей.

Пассажирские варианты можно будет приобрести как с аналогичной силовой установкой, так и с 6-цилиндровым бензиновым 3,5-литровым «атмосферником» мощностью 249 «сил», но выбор трансмиссий ограничат исключительно АКПП.

В версии с дизельным мотором можно будет рассчитывать на фирменную систему полного привода HTRAC, которую предложат в качестве опции.

Стоимость переднеприводного пассажирского вэна с дизелем составит минимум 2 миллиона 999 тысяч рублей. Самый дорогой вариант оценен в 4 миллиона 49 тысяч рублей.