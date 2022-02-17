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В Сети показали полноприводный универсал ВАЗ-2104 Кросс 

От: Ростислав Архипов
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Современная линейка компании «АвтоВАЗ» включает в себя сразу несколько моделей, у которых есть так называемая «Кросс-версия». Это Lada Granta Cross, Vesta Cross и SW Cross, а также XRay Cross и Largus Cross. Независимый дизайнер из Канады, учитывая эту тенденцию, решил представить, как мог бы выглядеть автомобиль такого же формата, если бы выпускался в период до 2000 года. За его основу был взят универсал ВАЗ-2104.

Причем в отличие от всех Lada с приставкой Cross, зарубежный художник наделил «четверку» полным приводом. 

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Как можно наблюдать на серии иллюстраций, вымышленный полноприводный универсал ВАЗ-2104 Кросс выглядит вполне гармонично. Машина использует полноприводное шасси Lada Niva, а также может похвастаться высоким клиренсом и наличием характерного багажника на крыше. Поистине мечта любого дачника! 

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Из атрибутов, которые являются прерогативой кросс-версий современных Lada, здесь имеются черные бамперы, а также накладки на колесных арках из неокрашенного пластика. 

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Первый автомобиль подобного формата мог появиться в линейке «АвтоВАЗа» в 2000 году, когда был представлен экспериментальный образец полноприводного универсала ВАЗ-2111.

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Впрочем, до конвейера ему добраться так и не удалось. Машину построили в единственном экземпляре, после чего проект был свернут. 

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