В Сети показали полноприводный универсал ВАЗ-2104 Кросс 

Современная линейка компании «АвтоВАЗ» включает в себя сразу несколько моделей, у которых есть так называемая «Кросс-версия». Это Lada Granta Cross, Vesta Cross и SW Cross, а также XRay Cross и Largus Cross. Независимый дизайнер из Канады, учитывая эту тенденцию, решил представить, как мог бы выглядеть автомобиль такого же формата, если бы выпускался в период до 2000 года. За его основу был взят универсал ВАЗ-2104.

Причем в отличие от всех Lada с приставкой Cross, зарубежный художник наделил «четверку» полным приводом.

Как можно наблюдать на серии иллюстраций, вымышленный полноприводный универсал ВАЗ-2104 Кросс выглядит вполне гармонично. Машина использует полноприводное шасси Lada Niva, а также может похвастаться высоким клиренсом и наличием характерного багажника на крыше. Поистине мечта любого дачника!

Из атрибутов, которые являются прерогативой кросс-версий современных Lada, здесь имеются черные бамперы, а также накладки на колесных арках из неокрашенного пластика.

Первый автомобиль подобного формата мог появиться в линейке «АвтоВАЗа» в 2000 году, когда был представлен экспериментальный образец полноприводного универсала ВАЗ-2111.

Впрочем, до конвейера ему добраться так и не удалось. Машину построили в единственном экземпляре, после чего проект был свернут.