Новый седан Volkswagen, который заменит прежний Polo: известны подробности

Компания Volkswagen Group готовит новый седан для рынков развивающихся стран, первым из которых станет Индия. Там же планируют наладить его производство. Предполагается, что в основе новинки будет лежать одна из последних бюджетных моделей Skoda.

Прототипы, облаченные в плотный камуфляж, по ходу прошлого года несколько раз попадались в рамках испытаний на общественных дорогах Индии. При этом ни тизерных изображений, ни технических подробностей о новой 4-дверке VW пока не публиковалось. Впрочем, многое о новинке можно узнать, взглянув на новый бюджетный седан Skoda.

Грядущий Volkswagen должен оказаться родственником не так давно дебютировавшей Skoda Slavia, которая, в свою очередь, представляет собой существенно переработанную версию бразильского VW Virtus. «Славия» спроектирована на платформе MQB-A0-IN (упрощенный вариант «тележки» MQB), тогда как «Виртус» построен на исходной глобальной архитектуре.

В линейке VW в Индии новая четырехдверка должна сменить модель Vento, являющуюся клоном хорошо известного в России Polo Sedan, со сменой генерации превратившегося в лифтбэк на базе Skoda Rapid. Что касается самого «Венто», то его отправят в отставку.

По габаритам новый седан Volkswagen будет близок к родственной Skoda Slavia. Длина последней, напомним, составляет 4541 мм, а размер ее колесной базы равен 2651 мм.

Основные отличия между двумя моделями, очевидно, будут сосредоточены в дизайне – «четырехдверке» достанется фирменный стиль VW. А вот техническую составляющую автомобиль должен перенять у той же «Славии».

В таком случае агрегатная линейка нового седана Volkswagen будет включать в себя литровую бензиновую «турботройку» мощностью 115 лошадиных сил и 1,5-литровую «турбочетверку» на 150 л.с. Связку обоим составит 6-скоростная МКПП. Что касается автоматических трансмиссий, то базовому будет положена классическая 6-диапазонная коробка передач, а «старшему» – 7-ступенчатый «робот» DSG7.

Премьера новинки Volkswagen должна состояться в марте 2022 года.