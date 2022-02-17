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Новый Chery Tiggo 8 Pro получит спортивную версию: первые фото

От: Алексей Шмидт
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Компания Chery тестирует новое исполнение кроссовера Chery Tiggo 8 Pro. Необычный вариант такой модели, полностью лишенный традиционного камуфляжа, заметили фотошпионы Китая. Вместе с тем, ранее в Сети появились первые фотографии нового Tiggo 8 Pro, которые были обнаружены в базе местного минпрома.

Судя по снимкам, спортверсия «Тигго 8 Про» будет отличаться от обычного кроссовера черным цветом кузова и красными элементами декора, а также необычной оптикой, дневные ходовые огни которой выполнены в виде светодиодных элементов, подчеркивающих X-образную радиаторную решетку.

Помимо оспортивленного стайлинга таким кроссоверам достанутся еще и противотуманные фонари, которых нет у машин, фотографии которых выгрузили из базы «поднебесного» министерства промышленности.

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Информации о том, будет ли иметь спортверсия Tiggo 8 Pro технические доработки по сравнению с обычной моделью, пока нет. Последняя, напомним, должна обзавестись 1,6-литровым 4-цилиндровым турбомотором мощностью 197 лошадиных сил, а также 2-литровым «наддувным» двигателем с отдачей в 257 «сил».

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Последний вариант известен российским владельцам Exeed VX, но его мощность в угоду экономии на налоге дефорсирована до 249 л.с.

Китайский вариант Tiggo 8 Pro отличается от российского, представляя собой расширенную комплектацию простого «Тигго 8». Судя по всему, на рынке КНР Chery будет продавать параллельно сразу три исполнения этой модели – Tiggo 8, Tiggo 8 Plus и Tiggo 8 Pro. 

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