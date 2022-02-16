Toyota готовит новый Crown и Crown Cross: первые изображения и подробности

Японский автогигант Toyota работает над новой генерацией модели Crown, которая должна оказаться 4-дверным купе, основанным на переднеприводной платформе. Вместе с тем, у семейства появится еще и кросс-версия. Первые изображения таких автомобилей опубликовало японское издание «BestCar».

Первое поколение Toyota Crown дебютировало еще в 1955 году. С тех пор все «Крауны» использовали в качестве базы заднеприводные архитектуры с продольным расположением мотора. Впрочем, вскоре это изменится. По информации источника авторитетного японского журнала, текущий Crown станет последней машиной в таком формате.

Переезд на переднеприводную платформу позволит «Тойоте» серьезно сократить издержки, но отказываться от полного привода в «Крауне» все же не планируют – его предложат опционально.

Toyota Crown актуального поколения

В качестве «тележки» для нового семейства Crown используют архитектуру TNGA GA-K, которая ранее уже применялась инженерами Toyota и Lexus в последних Camry и ES соответственно.

Что касается моторной линейки, то новинка может обзавестись гибридной силовой установкой, в основе которой будет лежать 2,5-литровый ДВС. При этом V6, если верить последним слухам, полностью выведут из гаммы двигателей модели.

Кроме обычной модели семейство Crown нового поколения будет также включать в себя и модификацию в стиле кросс-купе. Такие машины отличатся увеличенным клиренсом, другими бамперами и обвесом из неокрашенного пластика по низу кузова.

Никакой подтвержденной информации о сроках появления в продаже нового Crown и Crown Cross пока нет, но местная пресса уверяет, что на японском рынке автомобили появятся осенью следующего года. При этом их премьера может состояться уже в конце 2022-го.