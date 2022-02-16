ДомойАвтоновости сегодняToyota готовит новый Crown и Crown Cross: первые изображения и подробности

Toyota готовит новый Crown и Crown Cross: первые изображения и подробности

От: Михаил Романченко

Японский автогигант Toyota работает над новой генерацией модели Crown, которая должна оказаться 4-дверным купе, основанным на переднеприводной платформе. Вместе с тем, у семейства появится еще и кросс-версия. Первые изображения таких автомобилей опубликовало японское издание «BestCar». 

Первое поколение Toyota Crown дебютировало еще в 1955 году. С тех пор все «Крауны» использовали в качестве базы заднеприводные архитектуры с продольным расположением мотора. Впрочем, вскоре это изменится. По информации источника авторитетного японского журнала, текущий Crown станет последней машиной в таком формате. 

Переезд на переднеприводную платформу позволит «Тойоте» серьезно сократить издержки, но отказываться от полного привода в «Крауне» все же не планируют – его предложат опционально.

3797350
Toyota Crown актуального поколения

В качестве «тележки» для нового семейства Crown используют архитектуру TNGA GA-K, которая ранее уже применялась инженерами Toyota и Lexus в последних Camry и ES соответственно.

Что касается моторной линейки, то новинка может обзавестись гибридной силовой установкой, в основе которой будет лежать 2,5-литровый ДВС. При этом V6, если верить последним слухам, полностью выведут из гаммы двигателей модели. 

Кроме обычной модели семейство Crown нового поколения будет также включать в себя и модификацию в стиле кросс-купе. Такие машины отличатся увеличенным клиренсом, другими бамперами и обвесом из неокрашенного пластика по низу кузова.

Никакой подтвержденной информации о сроках появления в продаже нового Crown и Crown Cross пока нет, но местная пресса уверяет, что на японском рынке автомобили появятся осенью следующего года. При этом их премьера может состояться уже в конце 2022-го.

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Читайте также:

Популярные автомобильные вопросы:

Cейчас читают:

Toyota готовит новый Crown и Crown Cross: первые изображения и подробности

Японский автогигант Toyota работает над новой генерацией модели Crown, которая должна оказаться 4-дверным купе, основанным на переднеприводной платформе. Вместе с тем, у семейства появится...

В России может появиться новый штраф для водителей на 10-15 тысяч рублей

Volvo XC90 останется в строю даже после дебюта нового флагмана Volvo Emba

Обновленные Haval F7 и F7x для России: названы цены

Датчик давления масла: как работает, где находится, неисправности

Популярные категории:

Новости Лада (ВАЗ)2057Новости Тойота (Toyota)1284Новости Хендай (Hyundai)1153Новости Киа (Kia)1037Новости Фольксваген (Volkswagen)1018Новости Рено (Renault)861Новости БМВ (BMW)803Новости Мерседес Бенц (Mercedes-Benz)762Новости Ниссан (Nissan)722Новости Ауди (Audi)677Рейтинги560Новости Форд (Ford)546Новости Шкода (Skoda)526Новости Хонда (Honda)437Новости УАЗ (UAZ)409Новости Джили (Geely)385Новости Мазда (Mazda)383Новости Митсубиси (Mitsubishi)356

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+