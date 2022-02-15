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Lada Largus встали в бесконечную очередь: они не могут попасть к дилерам

От: Алиса Шашкова

Информацией о том, что до дилеров «АвтоВАЗа» не может добраться крупная партия Lada Largus, поделились подписчики паблика «Рабочие АвтоВАЗа» в соцсети VK. К посту в сообществе было приложено фото, на котором запечатлена длинная очередь с пассажирскими «Ларгусами», припаркованными вдоль дороги. 

Комментируя снимок один из пользователей отметил, что машины не могут быть переданы в дилерскую сеть из-за того, что являются некомплектными. В их оснащении отсутствуют панели комбинации приборов.

По словам автора фотографии, очередь из некомплектных «Ларгусов» растянулась плоть до корпуса вспомогательных цехов завода в «АвтоВАЗ» в Тольятти.

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Когда машины будут дооснащены и смогут добраться до дилеров, пока неизвестно. Представители российского автопроизводителя проблемы с дефицитом приборных панелей никак не комментируют. 

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По итогам первого месяца 2022 года «АвтоВАЗ» реализовал более 2 тысяч 200 пассажирских универсалов Lada Largus. Автомобиль располагается на девятом месте в списке самых продаваемых машин в России в январе. Цены на него стартуют с отметки в 830 тысяч рублей. 

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