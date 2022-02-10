Hyundai Solaris 3 поколения выехал на тесты: много фото

Компания Hyundai приступила к первым тестовым испытаниям модели Solaris 3 поколения. Автомобиль обкатывают на заснеженных дорогах в плотном камуфляже. Впрочем, несмотря на маскировку, определенные выводы и внешнем облике седана можно сделать уже сейчас.

Формально на снимках запечатлен не «Солярис», а его разновидности для других рынков – Verna или Accent. Первый вариант продается на китайском рынке и является практически полноценной копией российского Solaris, отличаясь только слегка иной светотехникой, бамперами, крышкой багажника, интерьером и моторной линейкой. Скорее всего, аналогичный уровень различий сохранится и в третьем поколении модели.

Как можно заметить на фотографиях, отдельные признаки в экстерьере Verna/Accent напоминают более крупную модель в сегменте седанов Hyundai – Elantra седьмой генерации. На внешний облик «старшей» 4-дверки намекают задняя стойка крыши и фонари прототипа.

Что касается технической стороны, то о ней пока практически ничего неизвестно. По некоторой информации, которая пока не подтверждена, но и не опровергнута автопроизводителем, новый «Солярис/Верна/Акцент» в ряде стран будет предложен с полуторалитровым бензиновым и дизельным моторами, дополненными технологией «мягкий гибрид».

Сроки появления новинки в продаже держатся в секрете. По слухам, премьера модели состоится до конца этого года, а его выход на рынки запланирован на 2023 год. Но одно сейчас можно сказать точно – после того, как Solaris сменит поколение, производство модели продолжится на мощностях завода в Санкт-Петербурге, где сейчас собирают ее предшественника.

Напомним, вторая генерация корейского бюджетного седана дебютировала на российском рынке в 2017 году. В 2020-м году «четырехдверка» пережила рестайлинг. На сегодняшний день цены на эту модель в России начинаются от 1 миллиона 5 тысяч рублей.