ДомойАвтоновости сегодняHyundai Solaris 3 поколения выехал на тесты: много фото

Hyundai Solaris 3 поколения выехал на тесты: много фото

От: Алексей Шмидт
3795216

Компания Hyundai приступила к первым тестовым испытаниям модели Solaris 3 поколения. Автомобиль обкатывают на заснеженных дорогах в плотном камуфляже. Впрочем, несмотря на маскировку, определенные выводы и внешнем облике седана можно сделать уже сейчас.

Формально на снимках запечатлен не «Солярис», а его разновидности для других рынков – Verna или Accent. Первый вариант продается на китайском рынке и является практически полноценной копией российского Solaris, отличаясь только слегка иной светотехникой, бамперами, крышкой багажника, интерьером и моторной линейкой. Скорее всего, аналогичный уровень различий сохранится и в третьем поколении модели. 

3795218

Как можно заметить на фотографиях, отдельные признаки в экстерьере Verna/Accent напоминают более крупную модель в сегменте седанов Hyundai – Elantra седьмой генерации. На внешний облик «старшей» 4-дверки намекают задняя стойка крыши и фонари прототипа. 

3795222

Что касается технической стороны, то о ней пока практически ничего неизвестно. По некоторой информации, которая пока не подтверждена, но и не опровергнута автопроизводителем, новый «Солярис/Верна/Акцент» в ряде стран будет предложен с полуторалитровым бензиновым и дизельным моторами, дополненными технологией «мягкий гибрид». 

3795226
3795230

Сроки появления новинки в продаже держатся в секрете. По слухам, премьера модели состоится до конца этого года, а его выход на рынки запланирован на 2023 год. Но одно сейчас можно сказать точно – после того, как Solaris сменит поколение, производство модели продолжится на мощностях завода в Санкт-Петербурге, где сейчас собирают ее предшественника.

Напомним, вторая генерация корейского бюджетного седана дебютировала на российском рынке в 2017 году. В 2020-м году «четырехдверка» пережила рестайлинг. На сегодняшний день цены на эту модель в России начинаются от 1 миллиона 5 тысяч рублей. 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Читайте также:

Популярные автомобильные вопросы:

Cейчас читают:

Новый Range Rover для России получит пересмотренную моторную гамму

Компания Jaguar Land Rover пересмотрела моторную линейку внедорожника Range Rover нового поколения для России. Вопреки ожиданиям, что пятая генерация британского премиального SUV будет предложена...

Hyundai Solaris 3 поколения выехал на тесты: много фото

Kia Sportage 5 поколения получил самую «быструю» версию

Новый кроссовер «ЗАЗ Перемога» оказался выдумкой журналистов

Так будет выглядеть комбинация приборов Lada Vesta FL: много фото

Популярные категории:

Новости Лада (ВАЗ)2049Новости Тойота (Toyota)1281Новости Хендай (Hyundai)1153Новости Киа (Kia)1037Новости Фольксваген (Volkswagen)1018Новости Рено (Renault)861Новости БМВ (BMW)803Новости Мерседес Бенц (Mercedes-Benz)761Новости Ниссан (Nissan)722Новости Ауди (Audi)677Рейтинги559Новости Форд (Ford)545Новости Шкода (Skoda)526Новости Хонда (Honda)437Новости УАЗ (UAZ)409Новости Джили (Geely)384Новости Мазда (Mazda)383Новости Митсубиси (Mitsubishi)356

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+