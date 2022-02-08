Посмотрите на автодом КАМАЗ с роскошным интерьером

Формат автомобильных путешествий набирает обороты не только в мире, но и в России. Компания «Волга-Трейд» из Нижнего Новгорода, специализирующаяся на таком виде техники, подготовила автодом на базе грузового шасси «КАМАЗ». Это уже не первая разработка фирмы. Помимо автомобилей Камского автозавода дома на колесах создавались ее специалистами на основах моделей Ural, Iveco и MAN.

Экземпляр, представленный на фотографиях, базируется на полноприводном шасси «КАМАЗ-43118».

Техническую сторону автомобиля компания оставила без изменений. Приводит в движение автодом КАМАЗ турбодизельный мотор фирмы Cummins, выдающий 360 лошадиных сил. Связку ему составляет МКПП производства ZF.

Впрочем, без определённых доработок конструкции грузовика все же не обошлось. В список «переделок» вошли, к примеру: улучшенная шумоизоляция кабины, кондиционер, автономный отопитель в кабине, а также дополнительный топливный бак, камера заднего вида и лебедка.

Но, пожалуй, самое интересное российская фирма припасла внутри. Дом на колесах оснащен просторной 2-спальной кроватью, а также предлагает еще 4 дополнительных спальных места. Таким образом, внутри него в путешествии комфортно смогут разместиться шесть человек.

Кухонная зона может похвастаться полным набором оснащения, включающим в себя: большой обеденный стол, холодильник, газовую плиту, «посудомойку» и даже шкаф для хранения вина.

Роскошности внутреннее убранство машины придает уникальная «фишка» этой модели – ванная комната с душевой кабиной, адаптированной под использование ее в качестве импровизированного хамам.

Цена автодома на базе КАМАЗ-43118 соответствует оснащению – за машину с учетом исходного шасси просят 16 миллионов 850 тысяч рублей.